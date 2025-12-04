Пенсионер отправил золото мошенникам, спрятав слитки в банке с соусом

SCMP: в Китае пенсионер отправил золото мошенникам с банке с соусом

Полиция вовремя перехватила посылку.

В китайском Тяньцзине полиция предотвратила крупное мошенничество и вернула пенсионеру ценности, которые он отправил обманщикам необычным способом, сообщает SCMP.

Пожилой мужчина по фамилии Чжао, следуя инструкциям мошенников, спрятал два золотых слитка в банку с острым соусом чили и отправил посылку в другую провинцию.

Как установили правоохранители, он попался на схему «инвестиционного» обмана: в интернете Чжао нашел «советы по доходным ценным бумагам», скачал поддельное торговое приложение и вступил в переписку с аферистами. Для «пополнения счета» ему велели приобрести золото и тайно отправить его по почте. Мужчина выполнил указания, замаскировав слитки в банке с приправой.

Сработала система предупреждения мошенничеств, после чего офицер Ли Жуйфан пригласила пенсионера на беседу. Сначала он отрицал опасность, уверяя, что просто обсуждает акции с «другом». Лишь спустя два часа разговоров Чжао признался, что попытался вывести свои средства, но не смог — и понял, что его обманули.

Полиции удалось оперативно перехватить посылку и вернуть мужчине золотые слитки, а также помочь ему восстановить 34 тысячи юаней (около 370 тысяч рублей), уже переведенные мошенникам.

