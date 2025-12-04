Роскомнадзор начал ограничивать работу Facetime

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Пользователи жаловались на сбои в работе приложения еще в начале сентября 2025 года.

Роскомнадзор ввел ограничения на работу сервиса FaceTime, использующегося для видеозвонков на устройствах Apple. Об этом Газете.ру сообщила пресс-служба ведомства.

В РКН пояснили, что, по данным правоохранительных органов, FaceTime применялся для организации и координации террористических действий, вербовки участников, а также для совершения мошенничества и других преступлений против граждан. В связи с этим ведомство приняло решение ввести ограничительные меры. Цитата подчеркивает, что речь идет именно о защите пользователей и национальной безопасности.

Первые сбои в работе приложения российские пользователи начали фиксировать еще в начале сентября 2025 года, однако официальной информации о каких-либо ограничениях тогда не поступало.

Ранее, 13 августа, Роскомнадзор начал блокировать звонки в WhatsApp* и Telegram. А 28 ноября ведомство объявило о новых «последовательных ограничительных мерах» в отношении WhatsApp, объяснив это ростом преступлений, совершаемых через сервис.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ