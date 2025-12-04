Канье Уэст назвал сфабрикованным ограбление Ким Кардашьян в Париже

Фото: www.globallookpress.com/ CraSH

Тогда злоумышленники связали звезду и держали ее под прицелом.

Рэпер Канье Уэст высказался, что его бывшая жена, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, подстроила свое ограбление в Париже в 2016 году. Об этом сообщает People.

В новом выпуске «Семейства Кардашьян» Ким призналась, что услышать от экс-супруга, будто она «инсценировала ограбление ради телешоу», было для нее «как нож в сердце».

Кардашьян вернулась в Париж для дачи показаний в суде по делу десяти злоумышленников, которые украли у нее драгоценности на сумму более десяти миллионов долларов. Она прямо обратилась к тем, кто сомневался в реальности инцидента, упомянув бывшего мужа.

«Мой бывший муж сказал: „А ты инсценировала ограбление ради телешоу“. Он сказал это на глазах у всех этих людей. Сама мысль о том, что кто-то не поверил тебе, кто так близок тебе, кто должен знать тебя, кто должен знать, как сильно это повлияло на твою жизнь, — меня просто вывела из себя. Ты не знаешь, кто я», — сквозь слезы сказала Ким.

Уэст был женат на Ким в момент ограбление . В то время он отменил концерт, чтобы поехать к жене в Париж и поддержать ее.

Во время ограбления Кардашьян была связана, ее держали под прицелом. Злоумышленники ворвались в ее номер посреди ночи в форме полицейских. В своих показаниях Ким вспомнила, что молилась, так как была уверена, что ее изнасилуют.

После почти шестичасового выступления в суде, Ким заявила своей матери, Крис Дженнер, что этот опыт «изменил ее жизнь к лучшему».

«Я сказала: «Спасибо, что так со мной поступили», — поделилась она, признавшись, что адвокаты «убили бы» ее за такие слова.

