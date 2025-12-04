Снабжавшего Мэттью Перри кетамином врача приговорили к 2,5 года тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

Следствие установило, что медик использовал зависимость актера ради личной прибыли.

В штате Калифорния суд вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который поставлял кетамин актеру Мэттью Перри незадолго до его смерти. Как сообщил 3 декабря аппарат прокурора Центрального округа, Пласенсия получил 2,5 года лишения свободы.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года знакомый представил Перри доктору Пласенсии и сообщил, что актеру требуется кетамин, за который он готов заплатить значительную сумму. После этого врач приобрел препарат у коллеги Марка Чавеса и начал регулярно продавать ампулы Перри. На суде Пласенсия признал вину и подтвердил факты незаконной продажи.

Следствие утверждает, что врач сознательно эксплуатировал зависимость актера, руководствуясь личной выгодой, и игнорировал свои профессиональные обязанности по защите здоровья пациента. Марк Чавес также признал свою причастность, но его дело рассматривали отдельно — приговор ожидается в декабре.

Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», умер в 2023 году. Причиной смерти стали острые последствия употребления кетамина.

