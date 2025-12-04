Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Минобороны РФ сообщило о масштабном перехвате дронов в разных регионах страны.

Средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь ликвидировали 76 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, наибольшее количество беспилотников — 21 — было сбито над Республикой Крым. Еще 16 дронов перехватили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем.

В Белгородской области были уничтожены семь БПЛА, в Брянской — четыре.

Над Воронежской областью сбили три беспилотника, по два дрона — над Орловской, Рязанской и Тульской областями.

Кроме того, по одному БПЛА перехватили над московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря.

Вчера Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО всего за три часа уничтожили 37 украинских дронов над тремя регионами России. Тогда 31 БПЛА был перехвачен над Белгородской областью, еще по три — над Воронежской и Ростовской областями.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

