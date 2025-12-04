Решетников: индийские туристы создают мощный приток средств в экономику РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Aleksey; 5-tv.ru

Введение безвизового режима поможет еще больше нарастить сотрудничество в сфере гостеприимства.

Сотрудничество в туристической сфере с индийскими партнерами создает мощный поток средств в российскую экономику. Об этом «Известиям» заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников на церемонии открытия флагманского офиса банка ВТБ в Нью-Дели.

Глава ведомства отметил, что туризм — мощная точка роста в двусторонних связях, и здесь еще есть к чему стремиться. В частности, в планах — добиться группового безвизового режима, который в свое время дал мощный точкой отношениям с КНР и Ираном. Когда увеличиваются туристические потоки, это приводит к тому, что растет объем расчетов, в том числе через национальные платежные системы.

Туризм — хорошая основа, на которой потом нарастает малый и средний бизнес, увеличивается торговый оборот, отметил Решетников.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр финансов РФ Антон Силуанов на церемонии открытия филиала ВТБ в Нью-Дели отметил рост взаимодействия между Индией и Россией в промышленной и торговой сферах.

