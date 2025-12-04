Крепкая дружба, которую не смог охладить Запад: как развивались отношения РФ и Индии

Путин совершит свой десятый по счету визит в Индию.

Сегодня президент России Владимир Путин совершит свой десятый по счету визит в страну.

А вот пример здоровых международных отношений — это крепкая дружба России и Индии. Охладить ее не смогли даже жесткие западные санкции. Взаимный товарооборот растет. Масштабные совместные проекты реализуют в науке, культуре и оборонной сфере. Эти и другие направления сотрудничества обсудят Владимир Путин и Нарендра Моди. Через несколько часов начинается двухдневный государственный визит нашего президента в Индию. На месте идут последние приготовления. А почему эту встречу уже называют исторической? Ответ знает корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он передает из Нью-Дели.

Кадры крупнейшего мирового эксклюзива — Владимир Путин на India Today. Это его первое интервью индийскому телеканалу. Интервью проходит в Кремле.

Государственный визит Владимира Путина — тема номер один. Отношения наших стран сейчас на пике.

Ворота Индии — визитная карточка столицы. Для сотрудничества Москвы и Нью-Дели сейчас действительно открыты все двери: точек соприкосновения все больше: не только традиционные энергоресурсы и военные. Но еще и фармацевтика, высокие технологии, искусственный интеллект.

Для российского президента это будет десятая поездка в Индию. Здесь его ждут не просто как лидера крупнейшей мировой державы. А как близкого человека. Именно так Путин и премьер Индии Моди приветствуют друг друга при каждой встрече.

«Президент Российской Федерации и мой дорогой друг Владимир Владимирович Путин!» — говорил Нарендра Моди ранее.

«Дорогой друг, уважаемый господин премьер-министр», — также говорил Владимир Путин.

Язык жестов красноречивее любых слов. На саммите ШОС в китайском Тяньцзине Нарендра Моди взял Владимира Путина за руку и долго не отпускал, это в Индии — проявление дружбы высочайшей степени.

В центре Старого Дели останавливаемся прямо на улице, чтобы показать на смартфоне фото Путина и Моди. Знают ли индийцы, кто стоит рядом с их премьером?

Секретарь старейшей партии в стране — «Индийского национального конгресса» — Далбир Сингх давно открыл в себе талант художника. Его стихия — портреты русских писателей и государственных деятелей.

На каждый портрет — уходит до десяти дней работы.

«Путин — один из моих самых любимых лидеров. Таких отношений нет больше ни у кого в мире», — отмечает Далбир Сингх.

Самое главное — это движение только вперед. Причем, опережающими темпами.

«В свое время мы поставили задачу увеличить товарооборот к 2025 году до 30 миллиардов», — отмечал Владимир Путин.

Это было сказано в 2018. По факту — перевыполнили план в два раза. Из России в Индию идет нефть и уголь, удобрения. Из Индии к нам — фарма, химия, продукты питания. «Военка» — отдельный пункт сотрудничества: по российской лицензии здесь собирают «сушки» (истребители Су-30. — Прим. ред.). Танки Т-90. Мы поставляем в Индию комплексы С-400. А здесь — уже мечтают и о наших новейших разработках.

«С-500 нас интересует даже больше, так как система обеспечивает противовоздушную оборону вплоть до околокосмического пространства», — отмечает Раджан Кочхар, генерал-майор индийской армии в отставке.

Еще на саммите БРИКС в Казани год назад Владимир Путин признался Нарендре Моди, когда переводчик сделал паузу: они в самом широком смысле говорят на одном языке…

«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — смеялся Путин.

По крайней мере, Моди точно знает несколько фраз по-русски.

«Старый друг лучше новых двух! Привет, Москва! Как дела», — удивлял знанием языка Моди ранее.

Русский язык сейчас в Индии учат массово.

«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» — декламирует Саини Сону, индийский филолог-славист, переводчик и член Союза писателей России.

Это стихотворение с русского на хинди доктор Саини Сону переводил сам. Как и Чехова, Лермонтова…

«Потому что уже мало того, что в советское время был такой обмен литературой. Стараемся создать такой же мост, и мы уже готовим команду молодых переводчиков», — отмечает Саини Сону.

Потому что торговля, технологии — это далеко не все. Стратегическое сотрудничество — это чувство локтя.

