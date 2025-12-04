Хотел сидеть с девушкой: самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира

Фото: www.globallookpress.com/ Markus Mainka

Мужчина скандалил с экипажем в течение двух часов.

Самолет, вылетевший из японского города Нарита, совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, мужчина начал вести себя неадекватно еще при посадке на вечерний рейс Spring Airlines IJ005 1 декабря. Он требовал поменяться местами с другим пассажиром, чтобы оказаться рядом со своей девушкой.

Бортпроводницы объяснили мужчине, что менять место нельзя и весь трехчасовой перелет он должен провести в кресле, который указан в билете. Очевидцы рассказали, что мужчина продолжал спорить с экипажем почти два часа после взлета.

В итоге пилот сообщил о конфликте японским властям, развернул самолет и направил его обратно в Нариту, потратив еще два часа на обратный путь.

Ранее в ноябре эмоциональный срыв пассажирки стал причиной почти двухчасовой задержки рейса HK Express из Дананга в Гонконг. Очевидцы утверждали, что скандал начался еще в терминале: женщина обвинила своего спутника в интересе к другим женщинам, а он упрекал ее в неверности. Уже на борту пассажирка кричала, плакала и хватала стюардессу за руку. Экипаж признал ее поведение опасным для полета и высадил из самолета.

