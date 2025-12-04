Чемпионка мира Лыскун отказалась от украинского гражданства в пользу российского

Фото: Gregorio Borgia/ТАСС

Спортсмены Незалежной первые попали под удар режима.

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла российское гражданство и официально отказалась от украинского. Она подчеркнула, что решение было взвешенным и формировалось годами. Об этом спортсменка сообщила в беседе с 5-tv.ru.

По словам Лыскун, ее первые тренеры были выходцами из Луганска — именно они заложили основу ее спортивной школы и сделали спортсменкой уровня сборной. На Украине же, утверждает чемпионка, она неоднократно сталкивалась с дискриминацией за общение с русскоязычными спортсменами и наставниками. Некоторые замечания, как рассказала Лыскун, звучали публично во время общих собраний.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: „Спорт вне политики“. Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — рассказала чемпионка.

Она отметила, что на решение существенно повлиял непрофессиональный подход к подготовке прыгунов в воду на Украине. Лыскун пояснила, что тренерами нередко становились гимнасты и батутисты, а она не понимала, как специалисты из других дисциплин могут полноценно обучать прыжкам в воду. По ее словам, в последние годы она не ощущала спортивного роста.

