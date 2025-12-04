«Моет не только тело»: в Японии представили стиральную машину для людей

Фото: 5-tv.ru

Производители планируют выпустить всего 50 таких аппаратов.

В Японии начались продажи стиральной машины для людей нового поколения — футуристической капсулы Mirai Human, которая позволяет полностью вымыться, не двигаясь с места. Об этом сообщает NDTV.

Устройство создано компанией Science и представляет собой длинную капсулу с прозрачной крышкой: человек ложится внутрь, закрывает ее и проходит весь цикл очищения — без вращения, но под спокойную музыку и мягкие световые эффекты.

Новинка стала одним из главных аттракционов всемирной выставки Expo Osaka 2025, где вокруг нее выстраивались огромные очереди. За шесть месяцев выставку посетили более 27 миллионов человек, и многие пришли именно ради «стирки будущего». Устройство — современная переработка концепции легендарной «моющей машины для человека», показанной на выставке в Осаке еще в 1970 году. Тогда она поразила воображение нынешнего главы Science, который увидел ее будучи ребенком.

Представитель компании Сатико Маэкура подчеркнула, что машина создавалась не только для чистоты.

«Она моет не только тело, но и душу», — сказала она.

Капсула оснащена датчиками, которые отслеживают сердцебиение и другие жизненные показатели пользователя во время всей процедуры.

Высокий интерес к устройству проявили международные компании, включая крупного американского оператора курортов. Первым покупателем стала гостиница в Осаке — она планирует предложить капсулу гостям как премиальную спа-услугу. Одну из машин приобрела и японская сеть электроники Yamada Denki, рассчитывая увеличить посещаемость магазинов.

Производство ограничено: Science планирует выпустить всего около 50 таких машин. Стоимость одной составляет примерно 60 миллионов иен (около 30 миллионов рублей).

Как работает стиральная машина для людей:

Пользователь ложится в капсулу;

Начинается мойка: тело очищается тандемом микропузырьков и мелкодисперсного душа;

Датчики контролируют сердечный ритм и другие показатели;

Идет расслабление: внутри включаются мягкие визуальные эффекты и спокойная музыка;

Автоматическая сушка: процесс занимает около 15 минут;

Пользователь выходит чистым и расслабленным — полотенце не требуется.

