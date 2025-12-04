Арми Хаммер может сняться в российском триллере о нейросетях

Арми Хаммера хотят позвать в Россию для съемок в триллере о нейросетях

Ранее актера обвиняли в каннибализме.

Голливудский актер Арми Хаммер может сняться в российском шпионском боевике. Об этом сообщается в Telegram-канале журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев в рамках питчинга Фонда кино представил проект фильма «Альтернатива», снятый по книге Александра Журавского. По задумке авторов действие разворачивается в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети. Главный герой — бывший спецназовец, невидимый для системы и пытающийся предотвратить мировой конфликт.

Золотарев уточнил, что тональность фильма будет напоминать боевики о Джейсоне Борне. Режиссером проекта заявлен Евгений Сангаджиев («Балет», «Happy End»). В списке актеров, которых режиссер хотел бы видеть в фильме, значатся Петр Федоров, сам Сангаджиев и Арми Хаммер.

В 2021 году Хаммер оказался в центре скандала: в сеть попали сообщения интимного характера, где обсуждались жесткие сексуальные практики, кровь и фантазии с каннибалистическим подтекстом. Одно из писем содержало фразу «Я на 100% каннибал», которую Хаммер позже назвал вырванной из контекста.

Параллельно несколько женщин заявили о грубом обращении и принуждении с его стороны. В марте 2021 года женщина по имени Эффи обвинила его в изнасиловании — дело привело к расследованию полиции Лос-Анджелеса. Актер отрицал вину и настаивал, что все отношения происходили по соглашению сторон.

В 2023 году прокуратура отказалась предъявлять обвинения, сославшись на недостаток доказательств.

После скандала Хаммер лишился агента, контрактов и запланированных ролей. Он на время покинул индустрию, жил на Каймановых островах. К 2024–2025 годам актер начал постепенно возвращаться в публичное пространство, утверждая, что вел себя ужасно, но преступлений не совершал, а скандал был раздут прессой.

Арми Хаммер снимался во множестве проектов, среди самых известных — «Социальная сеть» (2010), «Позови меня своим именем» (2017), «Одинокий рейнджер» (2013).

