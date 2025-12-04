«Меня спасло чудо»: Брижит Бардо рассказала о мрачных периодах своей жизни

Фото: © Getty Images/Bettmann / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она была одной из самых известных французских кинозвезд послевоенного периода, а также символом сексуальной революции 1960-х.

Французская актриса и секс-символ 1950-1960-х годов Брижит Бардо долгое время боролась с глубокой депрессией, одиночеством и мыслями о самоубийстве. Она стала героиней документального фильма «Бардо» режиссера Алена Берлинера, в котором сделала ряд откровенных признаний о самых мрачных страницах своей биографии. С картиной ознакомилось издание The Times.

Мировая слава, которую актриса приобрела после фильмов «И Бог создал женщину» и «Манина, девушка в бикини» оказалась для девушки тяжкой ношей. В юности Бардо, ставшая одной из самых известных французских кинозвезд послевоенного периода, а также символом сексуальной революции 1960-х, будучи затворницей в собственном доме из-за преследования папарацци, боролась с глубокой депрессией.

«Я собиралась покончить с собой, но меня спасло чудо», — заявила Бардо.

Кроме того, французская звезда считала себя дурнушкой. Удивительно, но именно глубокая неуверенность в собственной привлекательности заставила девушку стремиться к успеху.

«Я сказала себе: «Что ж, я некрасивая, так что мне нужно быть хотя бы умной, веселой и компенсировать это другими качествами», — вспоминает Бардо в документальном автобиографическом фильме.

Целеустремленность привела 15-летнюю Брижит на обложку журнала Elle, а позже подарила ей мировую известность. Однако постоянное внимание прессы, невозможность жить обычной жизнью и давление образа «секс-символа» довели ее до отчаяния.

Спасением для французской легенды стал уход из кинематографа в 1970-х годах и основание собственного благотворительного фонда по защите прав животных. Несмотря на то, что мысли о самоубийстве остались в далеком прошлом актрисы, она и по сей день продолжает бороться с депрессией.

«Каждое утро я просыпаюсь с грустью», — добавила Бардо.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, кинозвезда Брижит Бардо находится в больнице на протяжении десяти дней.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX