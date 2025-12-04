ЦБ предложил новый механизм защиты дольщиков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Схема может изменить ситуацию на рынке новостроек.

Новый механизм защиты дольщиков предложили в Центробанке. Как выяснили «Известия», он может серьезно изменить ситуацию на рынке новостроек.

Ключевой принцип — деньги в обмен на право собственности. Это означает, что застройщики получат средства от покупателей только после оформления на них квартир, а не как сейчас, когда деньги со специальных счетов перечисляют сразу после разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Эксперты считают, что новая схема более прозрачна и дает меньше возможностей для мошенничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.