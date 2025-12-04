С 1 января россияне смогут поставить новую отметку в паспорте

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить отметку ИД ЕРН в паспорте

Для этого нужно будет обратиться в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД РФ или в МФЦ.

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию получить в паспорте отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Эта новая отметка заменит действующую об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). С ее помощью можно будет дистанционно и безопасно подтвердить личность и данные при обращении за государственными и муниципальными услугами.

Для этого потребуется просто указать этот номер. Это касается самых разных ситуаций — от оформления различных пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

Отметка упростит и ускорит оказание услуг в рамках единой государственной цифровой системы. По словам Панеша, внедрение идентификатора станет важным шагом к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека.

Как отметил парламентарий, чтобы поставить отметку в паспорт, россиянам нужно будет с 1 января 2026 года всего один раз обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в многофункциональный центр (МФЦ). Услуга бесплатна.

Номер будет выступать в качестве цифрового ключа. С его помощью можно будет оформлять пособия, льготы, регистрировать имущественные права и совершать другие социально значимые действия. Старые штампы с ИНН останутся действительными, а использование нового идентификатора полностью добровольное.

Депутат заключил, что обращаться за отметкой нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами.

