Платформу создали еще в 2002 году, но в последние годы ее деятельность была фактически приостановлена.

Очередной шаг к максимальной остановке диалога между нашей страной и Западом сделали в Брюсселе. Совет «Россия-НАТО», созданный для обсуждения вопросов всемирной безопасности, официально упразднен. Об этом заявил Глава МИД Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса.

Платформа была создана в Риме в 2002 году как механизм консультаций и сотрудничества по глобальным проблемам, контролю над вооружениями и борьбы с терроризмом.

Однако уже более десяти лет его практическая деятельность была приостановлена, и сохранялись лишь зыбкие политические обсуждения.

