Умер американский джазовый гитарист Стив Кроппер

Американский джазовый гитарист Стив Кроппер, участник джаз-бэнда Booker T. & the M.G.''s, скончался на 85-м году жизни. Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

Президент и генеральный директор фонда Soulsville Foundation Пэт Митчелл Уорли подтвердил смерть музыканта. Причина смерти остается не известной.

Музыкант известен композициями в стилях джаз и блюз, а также сотрудничеством с такими исполнителями, как Отис Реддинг и Уилсон Пикетт.

Кроппер родился в 1941 году в штате Миссури в США. Известно, что Кроппер включен в Зал славы рок-н-ролла в 1992 году в составе группы Booker T. and the MG's.

Группа исполняла инструментальные произведения в стилях джаз, блюз, соул, фанк и ритм-н-блюз. Также они аккомпанировали и записывали инструментальные партии для известных исполнителей, среди которых Отис Реддинг, Уилсон Пикетт, Карла Томас, Руфус Томас, Джонни Тейлор.

Гитарист получил популярность благодаря композициям Green Onions, (Sittin' on) the Dock of the Bay и In the Midnight Hour. За свою долгую музыкальную карьеру Кроппер дважды получал премию «Грэмми» за композиции, созданные в сотрудничестве с группой.

