Рейс экстренно севшего в Домодедово Boeing 777 запланировали на 5 декабря

Для выполнения перелета выделили резервный борт.

После аварийной посадки в Домодедово 3 декабря рейс авиакомпании Red Wings Москва — Пхукет перенесли на 01:40 мск 5 декабря. Об этом 4 декабря сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

«Вылет запланирован 5 декабря в 01:40 мск на резервном самолете», — уточнили в компании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после авиаинцидента, а Росавиация инициировала расследование ЧП.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, летевший из Москвы на Пхукет самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings экстренно сел в Домодедово в 22:53 по московскому времени. На борту находились 425 человек, среди которых 415 пассажиров и 13 членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Самолет примерно час кружил в небе, сжигая топливо перед посадкой. По предварительным данным, причиной аварийной посадки могли послужить проблемы с двигателем.

