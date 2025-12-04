Песчаная буря обрушилась на подземную золотую шахту в Австралии

Фото: www.globallookpress.com/Magdi Abdalla

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пылевые бури наносят ущерб окружающей среде, уничтожая наиболее питательные слои местных почв.

Песчаная буря обрушилась на одну из крупнейших подземных золотых шахт в отдаленной пустыне Танами в Австралии. Природное явление продолжалось два дня. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

По словам очевидцев, над пустыней в северной ее части образовалось огромное облако, напоминающее массивную оранжевую скалу Улуру, находящуюся в Центральной Австралии.

«Когда на следующий день видишь что-то, появляющееся на горизонте, думаешь: «Черт возьми, эта штука в 10 раз больше того, что мы видели вчера, это безумие!» — сказал один из очевидцев.

По словам преподавателя Университета Южного Креста и эксперта по почвам доктора Джона Гранта, пыльные бури возникают из-за погодных условий, при которых сильные ветры поднимают сухую землю и песок и разносят их по ландшафту.

Так, например, засушливый климат в австралийской глубинке, способствует возникновению штормов, а в регионах с малым количеством осадков они случаются почти ежемесячно.

Холодный фронт принес шторм через Танами, а также похолодание. Обычно максимальная дневная температура на этой территории достигает 40 градусов, однако в последующие дни она опустилась ниже 30 градусов из-за сильного ветра.

Грант предупредил, что на фоне глобального потепления высока вероятность засух, что может привести к более частым пыльным бурям.

«Это действительно удивительное явление, но для меня очень волнительно видеть потерю важных участков почвы, потому что ты знаешь, что-то, что останется после этого, будет беднее», — пояснил он.

Как отметил эксперт, песчаные штормы наносят ущерб окружающей среде, уничтожая наиболее питательные слои местных почв. Кроме того, они представляют прямую угрозу для здоровья человека, провоцируя развитие астмы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в джунглях Индонезии биологи обнаружили редчайший цветок — раффлезию, также известную как «трупная лилия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.