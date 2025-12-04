«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В этот раз селебрити проведет для себя эксперимент.

Актриса Ангелина Пахомова решила попробовать в качестве эксперимента не отмечать в этот раз Новый год. По ее словам, сейчас она проживает период одиночества, которое сохранит даже в праздник. Об этом она поделилась с 5-tv.ru на премьере сериала «Золотое дно — 2».

«На Новый год я планирую спать, я планирую не отмечать в первый раз. Хочу попробовать не отмечать Новый год. В этом году я проживаю свое собственное одиночество, скажем так, и я хочу попробовать. Возможно, я куда-нибудь поеду, к каким-нибудь друзьям, но так. Я не планирую ничего особо», — рассказала актриса.

По словам Пахомовой, она не сожалеет и не грустит об отсутствии отношений. Актриса подшутила над своим одиночеством.

«Сейчас такой период, когда я не в отношениях. Я „одинокая волчица“, и мне хорошо, мне не грустно от этого. Просто я хочу в этом году вот так попробовать», — улыбаясь отметила Ангелина.

