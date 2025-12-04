Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также из пулемета сбили тяжелый коптер украинских боевиков.

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили ударный беспилотник ВСУ самолетного типа «Дартс», который пытался нанести удар по позициям российских подразделений.

Дежурный расчет вовремя обнаружил низколетящую цель, определил параметры ее движения и открыл огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм. В итоге, дрон-камикадзе сбили на подлете к контролируемому участку. Оперативные действия позволили не допустить точечного удара и сохранить безопасность личного состава на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, военнослужащий поста воздушного наблюдения, развернутого в зоне ответственности подразделения, выявил приближение тяжелого коптера ВСУ, который украинские боевики используют для сброса боеприпасов. После визуального обнаружения цели он открыл огонь из пулемета ПКТ и несколькими короткими очередями сбил дрон, не дав ему подойти к позициям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

