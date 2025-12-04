Город против вони: Петербург вводит единицу измерения запахов

Фото, видео: 5-tv.ru

Сейчас запахи можно измерить только на содержание вредных веществ, но ученые планируют оценить и агрессивность.

Петербург в скором времени введет в оборот свою единицу измерения запаха. Величина для многих просто непонятная, ведь для обычного человека есть запахи сильные и слабые, неприятные или, наоборот, чарующие.

У ученых задача другая — дать возможность проводить замеры рядом с промышленными предприятиями и в жилых районах, но не на предмет вредных веществ, а именно на агрессивность запаха.

Если все получится, то на бытовом уровне можно будет и с курильщиками в доме бороться, и на соседей с животными жаловаться, и даже на работе оценить степень мучения от коллеги, который не моется. Тему продолжит корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Для кого-то приятный аромат свежего кофе, для жителей Мурина — зловонное наказание. Едкий запах с зернового производства каждый день напоминает о промышленном соседстве.

«Просто невозможно открыть окно. Очень пахнет жженным кофе и ацетоном», — пожаловалась местная жительница.

«Мы гуляем, днем выходим с детьми, и дети дышат этим запахом», — посетовала другая женщина.

Юго-запад Петербурга окутал едкий запах табака от сигаретного производства. В Разметелеве жители все никак не привыкнут к головокружительному химическому шлейфу от парфюмерного завода.

«Запах начался где-то за 100 метров до предприятия и вот прямо у предприятия сильно усилился», — рассказала очевидица.

Вслед за жалобами пришла проверка Роспотребнадзора. Превышений вредных веществ приборы не показали.

В Петербурге работает 25 станций экомониторинга в разных районах города. Они в автоматическом режиме проверяют качество атмосферного воздуха, не превышают ли вредные химические вещества допустимую и безопасную для здоровья человека норму. На кадрах станция — в Петроградском районе на улице профессора Попова. Результаты обновляются каждые 20 минут на сайте комитета по природопользованию — видим, все показатели в норме.

Если в части вредных выбросов законодательство работает четко, то запахи, пусть даже самые неприятные и удушающие, не всегда превышают те самые показатели вредности, а, значит, нарушения зафиксировать невозможно.

«Поскольку это связано с сенсорной системой, у каждого человека развитие этой сенсорной системы может быть абсолютно разным. У кого-то чувствительных клеток одно количество, у кого-то другое. И, в принципе, мы не можем оперировать такими вещами, как субъективное ощущение конкретного человека», — объяснила декан, инженер технологического факультета Технологического института Татьяна Украинцева.

По закону вредными называют только те химические вещества, которые негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

Теперь депутаты предлагают начать контролировать запахи нашего мегаполиса. Самые сильные запахи можно поделить на три группы. В составе первой — атом серы. Резкие и зловонные химические соединения напоминают тухлые яйца, гнилую капусту и свалку. Вторая группа — сложные эфиры, которые используются в парфюмерии. Они же — ароматизаторы с нотами яблока, банана или вишни. К третьей группе относятся растворители — ацетон и бензин.

Как быстро и далеко разлетаются ароматические шлейфы, зависит от концентрации вещества и метеоусловий. Чем сложнее группа, к которой относятся запах, тем сложнее выявить источник.

«Иногда бывает вот эта концентрация, настолько много загрязняющих веществ, что, понимаете, уловить вот это вещество, которое отвечает за неприятный запах, не всегда возможно. То есть это нужно иметь очень хорошее оборудование», — академик Российской экологической академии Вероника Тарбаева.

Пока правда не очень понятно, по каким критериям будут определять единицу запаха и фиксировать те или иные отклонения — как приятные или неприятные. Примером может стать зарубежная практика — например, в Румынии и Южной Корее все пахнет по букве закона — там четко прописаны комбинации сильно пахнущих веществ. И есть даже юридическая формулировка о том, что они не должны доставлять неудобство людям.

