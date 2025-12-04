Напал, плюнул, разбил зеркало: чем еще отметился курьер-агрессор из Новосибирска

Фото, видео: 5-tv.ru

Ударивший пенсионерку доставщик состоял на учете в психдиспансере.

История из Новосибирска, которую обсуждала вся страна. Там задержан курьер, который на улице напал на совершенно незнакомую ему женщину и одним ударом отправил ее в нокдаун.

Вслед за этим нам удалось найти еще несколько записей, где видно, что доставщик ведет себя абсолютно неадекватно, набрасывается на людей, машины. И это только то, что получилось заснять.

А ведь еду он разносил каждый день, и что делал с заказами, пока никто не видел, точно сказать нельзя. Причем, как выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, который попытался устроиться курьером, контроля за этими людьми практически нет.

Его задержали на железнодорожном вокзале Новосибирска. 28-летний курьер Дмитрий Соколовский планировал сбежать из города, прихватив с собой сумку доставщика. По ней его сразу и вычислили.

Отпираться смысла не было — все зафиксировали камеры. Подземный переход в центре Новосибирска. По нему не спеша идет пенсионерка, внезапно за ее спиной появляется ускоряющий шаг курьер. Догоняет и со всей силы бьет ногой по лицу. Пострадавшая падает, а доставщик с сумкой на спине как ни в чем не бывало уходит.

Видео с курьером, который без всякой на то причины ударил пожилую женщину мгновенно разлетелось по соцсетям. Оказалось, он доставил уйму неприятностей и другим жителям города. Вот тот же курьер, поравнявшись с прохожей, плюет ей в лицо.

Девушка тут же бросилась догонять своего обидчика и потребовала объяснений. Курьер попытался отмахнуться и демонстративно ускорил шаг. На помощь пришли молодые люди.

А вот этот же курьер с размаху бьет ногой по припаркованной машине. Владелец авто вычислил буйного доставщика по камерам видеонаблюдения.

«Я утром подошел к автомобилю, увидел что у него сломано зеркало, было видно, как ранним утром прохожий курьер просто так мне ногой ломает зеркало», — рассказал пострадавший Антон Балашов.

О жалобах клиентов, которым неадекватный курьер доставлял заказы, пока ничего неизвестно. Возможно, они и были, но конфликт был улажен напрямую с агрегаторами, для которых главное — скорость, время и деньги.

Заказ — всегда рулетка. В каком состоянии человек, который везет вам еду, никто не следит. Нам удалось устроиться в доставку без всякого опыта минут за сорок, попросили только паспорт. И сразу отправили на адрес.

«Каких-то других специальных требований не предъявляется, с точки зрения образовательного ценза — безусловно нет, с точки зрения внешнего вида — по большому счету нет, предъявляются общие требования, связанные с чистотой одежды, чистотой инвентаря, сумок, регулярной очисткой», — председатель общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

В трудовую книжку доставщиков никто не смотрит: более-менее опрятен, чист, а что там в голове — не важно. При этом избивший пенсионерку курьер Дмитрий Соколовский. По нашим данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Работодатель вряд ли был в курсе и вряд ли вообще интересовался ментальным здоровьем нового сотрудника. Так делают разве что в премиальном сегменте ресторанного бизнеса.

«Это проведение отбора при найме курьером при помощи анкетирования, анализа резюме, это процесс оценки со стороны наших гостей, каким образом была оказана услуга», — пояснил директор компаний-правообладателей брендов в сфере ресторанного бизнеса Максим Кораблев-Дайсон.

В агрегаторе по доставке, где работал Соколовский, обещали провести внутреннюю проверку. А сам курьер стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о хулиганстве и нанесении побоев.

