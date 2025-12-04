«Веселого нет»: Алексей Гуськов о трудностях работы актера

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Работа актера только кажется на первый взгляд легкой. Как и в любой сфере, в ней есть свои нюансы и особенности. Так, например, стандартный съемочный день составляет 12 часов. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист России Алексей Гуськов на премьере сериала «Золотое дно — 2».

«Веселого нет. Это работа по 12 часов в день в бюджетах, которые постоянно оптимизируются. Поэтому что запомнилось? Труд», — ответил актер на вопрос журналиста о том, что запомнилось во время съемок сериала.

По словам Гуськова, прославившегося благодаря таким работам, как «Злой город», «Не покидай меня», «Тульский Токарев», «Противостояние», «Сказки Гофмана», плохая работа вызывает у него грусть и тоску.

«Если этот труд имеет хороший результат, то радость, а если нет, то деньги кончатся и останется грусть и тоска, больше ничего», — пояснил артист.

С 4 декабря стартовал показ второго сезона сериала «Золотое дно». В новой главе истории семья Градовых столкнется с еще более сложными испытаниями.

На этот раз им придется противостоять крупному игроку — хваткому и жестокому региональному предпринимателю Валерию Верещагину (Даниил Страхов). Кто победит в этой грязной и бескомпромиссной борьбе за миллиарды и что будет с заклятым семейным бизнесом?

В продолжении проекта снялись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Даниил Страхов, Игорь Гордин, Александр Новин, Ксения Гусева и другие актеры.

