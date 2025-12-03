Самолет Red Wings рейса Москва-Пхукет совершил аварийную посадку в Домодедово

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

На борту находились 425 человек, среди которых 13 членов экипажа.

Подавший сигнал бедствия самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что он благополучно приземлился в 22:53 по московскому времени. На борту находились 425 человек, среди которых 415 пассажиров и 13 членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Известно, что самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, подал сигнал бедствия в небе Подмосковья. Он начал полет в 21:19 по московскому времени, хотя по расписанию должен был сделать это на 26 минут раньше.

После этого самолет на протяжении часа кружил в небе, сжигая топливо перед вероятной посадкой. По предварительным данным, причиной аварийной посадки могли послужить проблемы с двигателем.

Согласно заявлению Кореняко, Центральное Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росавиации займется расследованием произошедшего.

