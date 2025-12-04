Минпросвещения разработало новый стандарт обучения старшеклассников

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов.

Министерство просвещения представило проект обновленных единых стандартов образования старшеклассников (10–11-е классы). Об этом говорится в документе с поправками к Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования, опубликованному на сайте ведомства.

С 1 сентября 2027 года учащиеся старших классов должны будут изучать не менее 13 школьных дисциплин, а также два учебных предмета на углубленном уровне.

В региональных школах могут вводиться преподавание родного языка и изучение литературы. У образовательной организации также есть право предложить создание профильных классов (например, с углубленным изучением физики и математики, литературы и истории, медицины).

Отмечается, что шесть основных направлений обучения сохранятся, при этом предусмотрено введение нового, агротехнологического профиля. Расширится и содержание курса информатики. В программу добавят разделы по машинному обучению, работе с искусственным интеллектом и анализу больших данных.

Согласно официальному документу ведомства, установили требования к оснащению кабинетов естественно-научных дисциплин. Базовый набор оборудования включает цифровые микроскопы с камерой, комплекты для электролиза и химических опытов, лабораторные спиртовки, реактивы, колбы и гербарии.

При этом общее количество учебных часов за два года должно составлять от 2312 до 2516 часов, что соответствует не более 37 часам в неделю. Уточняется, что школы в самостоятельном порядке сами разрабатывают и утверждают расписание учебных и внеурочных занятий.

Программа направлена на подготовку старшеклассников к самостоятельной жизни, их саморазвитию и ответственному подходу к выбору своего пути, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности.

Ожидается, что у подрастающего поколения также будет стремление к общественно значимой деятельности, направленной на служение Отечеству.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тысяч участников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX