Дарчиев подчеркнул роль Москвы и Вашингтона в обеспечении безопасности в мире.

Россия и США должны взаимодействовать для противодействия вызовам и угрозам человечеству. Об этом заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев во время открытия выставки «Возвращая память о героях войны».

«Открываемая сегодня выставка служит нам всем напоминанием, что Россия и США могут и должны взаимодействовать в борьбе с вызовами и угрозами человечеству», — привел его слова ТАСС.

Дипломат охарактеризовал Россию и Соединенные Штаты как сверхдержавы, несущие особую ответственность за сохранение мира. Он отметил необходимость совместных действий двух стран в интересах всего человечества.

По словам Дарчиева, выставка демонстрирует пример успешного сотрудничества Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны, когда страны совместно боролись с фашизмом. Экспозиция служит напоминанием о возможностях координации усилий для обеспечения глобальной безопасности.

