Нашлись на границе с Сирией: пропавшую россиянку с сыном задержали в Турции

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о доставке семьи в депортационный центр.

Гражданка России Дарья Лучкина и ее 10-летний сын Максим были задержаны на границе Турции и Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Стамбуле.

Дипломаты уточнили, что информация о задержании поступила 28 ноября. Россиянка с сыном были доставлены в депортационный центр в Адане, далее планируется их перевозка в один из центров в Стамбуле.

По данным источника агентства, жалоб на здоровье задержанных не поступало. Также сообщается, что 32-летняя Лучкина пыталась пересечь границу с просроченным паспортом.

Родные не имели сведений о местонахождении семьи с 17 октября и считали, что дочь отправилась на корпоративное мероприятие вместе с ребенком. В день отлета Дарья не проявляла признаков волнения, поэтому родные не усомнились в ее словах. Тревога возникла на следующий день, когда до дочери не удалось дозвониться.

Как позднее выяснилось, авиабилеты были приобретены еще в середине сентября. Из стамбульского аэропорта семья уехала на обычном автомобиле, а не на такси.

До исчезновения Дарья Лучкина работала бухгалтером и проживала с родителями. Сына она воспитывает одна. Судя по активности в социальных сетях, она интересовалась турецкими сериалами и следила за жизнью некоторых участников шоу «Дом-2».

