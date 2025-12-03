Скидки своим или демпинг? Чем закончится спор банков и маркетплейсов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Вот-вот может рухнуть основа основ онлайн-шопинга.

Спор между банками и маркетплейсами пока поставлен на паузу. ЦБ готов к диалогу и может пересмотреть свое мнение о скидках по картам онлайн-площадок. Как выяснили «Известия», регулятор не исключает, что корректировку принятого в этом году закона о платформенной экономике отложат. Иначе, как считают эксперты, главными пострадавшими в этом споре могут стать потребители. Пришли ли стороны к соглашению, разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

В Сети царит негодование и тревога. Пользователи наперебой записывают ролики и сокрушаются: вот-вот может рухнуть основа основ онлайн-шопинга. Пятерка крупнейших банков страны выступила с инициативой на законодательном уровне запретить скидки на маркетплейсах. Того и гляди цены на товары резко взлетят до небес.

Все началось с официального обращения банков к правительству, и теперь к спору подключаются все новые и новые ведомства. Претензии к интернет-магазинам, которые создали собственные онлайн-банки и внедрили свои карты для оплаты товаров. В кредитных организациях уверены, что это нарушение правил конкуренции и искусственное занижение цен.

«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент какого-то из их банков дочерних. Но вы не можете получить скидку, пока вы не станете клиентом. Мы долгое время говорили про какое-то рабство, зарплатное рабство. Вот это торговое рабство», — утверждал в ноябре глава Сбербанка Герман Греф.

Мама двоих детей Эльвира Тювякина, как и вообще многие женщины в стране, в это торговое рабство отправилась добровольно и находится под гнетом онлайн-шопинга не первый год. Не жалуется. Наоборот. Говорит, удобно, а еще сэкономить можно. Пока еще.

«Я мама в декрете, то есть экономлю семейный бюджет. И, конечно же, если отменят маркетплейсы скидки, соответственно, цены там вырастут в разы, и это станет невыгодно», — отмечает покупатель маркетплейсов Эльвира Тювякина.

Если у кого-то возникает вопрос, а зачем интернет-магазинам вообще делать скидки — ответ прост: таким образом они заманивают новых клиентов. Ведь если есть свой банк, то и комиссию брать необязательно.

«Здесь нет какого-то искусственного занижения цен. Есть просто конкурентная борьба за банковский сектор, в данном случае за рынок платежных услуг, в котором маркетплейсы, создав собственные банки, начинают забирать определенную долю у традиционных банков», — указывает глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Ключевой аргумент банкиров сводится к тому, что скидки, привязанные к платежному инструменту маркетплейсов, якобы представляют собой «платформенный демпинг» и «ценовую гонку на истощение». Сами интернет-площадки парируют.

«Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам внутри своих систем, а маркетплейсам нельзя», — указывают в Ozon.

В Центробанке поначалу даже согласились с претензиями крупнейших кредитных организаций. Но позже взяли паузу. Специально для «Известий» зампред ЦБ так прокомментировал споры вокруг интернет-торговли.

«Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах. Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов. Это тоже нужно видеть. Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон, либо отложить эту корректировку, появятся в самое ближайшее время», — заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

В этот спор уже оказались вовлечены и Госдума, и антимонопольная служба. Вопрос явно насущный, говорят эксперты. По крайней мере он так или иначе затрагивает десятки миллионов пользователей онлайн-магазинов. А потому необходим диалог. Где, когда и в какой форме — этот вопрос сейчас прорабатывается ведомствами. Главное, чтобы потребитель не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.