На этот вопрос психологи, философы и терапевты спорят уже десятилетиями.

Может ли любовь стать навязчивой, разрушительной и похожей на зависимость — или это всего лишь попытка назвать драму красивым клиническим словом? На этот вопрос психологи, философы и терапевты спорят уже десятилетиями, и новый всплеск интереса к теме показывает: феномен «любовной зависимости» по-прежнему вызывает больше вопросов, чем ответов. Исправить ситуацию пытается The Guardian.

Когда любовь выходит за рамки

Высокая интенсивность чувств, стремление быть рядом, фиксация на другом человеке — все это знакомые элементы романтики. Западная культура давно превратила такие проявления в идеал: от жертвенных жестов до идеализированных историй о любви «до последнего вздоха».

Но иногда это перестает быть красивым и переходит в область болезненного: человек ощущает, что нуждается в другом так, как зависимый нуждается в веществе. Он начинает искать одобрение, внимание, близость любой ценой. Иногда — ценой собственной автономии, самооценки, благополучия и безопасности.

Именно это явление все чаще называют любовной зависимостью — хотя далеко не все специалисты согласны с таким термином.

Существует ли любовная зависимость как диагноз?

Психологи начали изучать феномен еще несколько десятилетий назад. Одни считают его формой поведенческой зависимости — наряду с игровыми, пищевыми или шопинговыми. Другие утверждают, что это скорее сочетание проблем привязанности, травм детства, личных нарушений границ и отдельных дисфункциональных моделей поведения.

Скептики предупреждают: в попытке «объяснить» страдания многие рискуют патологизировать обычный человеческий опыт любви, переживаний и разрывов. Некоторые терапевты предпочитают говорить о нарушениях привязанности или о созависимости — нежели о зависимости.

При этом статистика говорит сама за себя: по отдельным оценкам, около 3% населения США демонстрируют паттерны, близкие к любовной зависимости. Данные шаткие, но тенденция очевидна — многие люди испытывают романтическую фиксацию, которая разрушает их жизнь.

Как это выглядит изнутри: признаки и переживания

Исследователи выделяют несколько характерных черт, которые чаще всего появляются в фокусе любовной зависимости:

— навязчивое мышление: большая часть эмоций и мыслей сосредоточена на объекте любви;

— эмоциональная регуляция: человек ищет облегчения своих переживаний через общение, встречи или фантазии о партнере;

— конфликт: потребность в любви начинает мешать работе, дружбе, семейным обязанностям;

— страх покинутости: повторяющийся, всепоглощающий, иногда иррациональный.

Такие люди могут отчаянно цепляться за недоступного партнера, игнорировать реальность, терпеть унижение, измены, эмоциональную холодность. Некоторые сразу ищут новый роман, едва предыдущий рушится, не вынося промежутка одиночества. Другие — годами не могут выйти из отношений, которые причиняют им боль.

Любовная зависимость часто маскируется под «большую страсть» — и потому может оставаться незамеченной.

Почему люди становятся зависимыми от любви

Как и в случае других зависимостей, нет одной простой причины. Это сложный узел из биологических, психологических и социальных факторов. Исследования показывают: романтическая эйфория напрямую связана с нейромедиаторами удовольствия — окситоцином и дофамином.

Влюбленность может ощущаться как настоящая эйфория, измененное состояние сознания, где «все кажется настоящим и важным». Этому состоянию легко поддаться — и трудно выйти.

Но многими зависимыми движет не химия мозга, а ранние эмоциональные травмы: недолюбленность, пренебрежение, разрыв привязанности в детстве, хаотичная семейная среда. Многие объясняют свое состояние просто: «Я не научился чувствовать себя в безопасности в одиночестве».

Именно здесь любовная зависимость пересекается с созависимостью — состоянием, в котором человек растворяется в партнере, теряя собственные границы и самоценность.

