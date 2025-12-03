В Кремле раскрыли программу визита Путина в Индию

Ушаков: у Путина запланирована насыщенная программа во время визита в Индию

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Президент России 4 и 5 декабря проведет переговоры с руководством страны и подпишет ряд важных соглашений.

Визит президента России Владимира Путина в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что обе стороны придают этому событию большое значение.

«По прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытой, и она будет проходить в формате тет-а-тет», — уточнил Ушаков.

Основные мероприятия запланированы на 5 декабря. Пройдет церемония официальной встречи с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди. Далее — посещение мемориала Махатмы Ганди.

Также будут проведены переговоры в узком и расширенном составе в Хайдарабадском дворце. Затем состоится подписание совместного заявления и программы российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.

Особым событием станет обмен десятью межправительственными документами и подписание свыше 15 коммерческих соглашений.

Знаковым также будет запуск вещания телеканала RT Индия. Студия канала уже готова к работе.

Также состоится государственный прием от президента Индии.

Важным символическим шагом станет присоединение России к Международному альянсу больших кошек. Визит завершится вечером 5 декабря большим государственным приемом.

