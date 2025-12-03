Борис Ротенберг принял участие в акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Вице-президент Федерации дзюдо России выбрал три послания от участников благотворительного проекта.

Вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой в этом году он исполнит три новогодних мечты детей из разных регионов страны, об этом сообщает пресс-служба инициативы.

Одним из выбранных писем стало послание десятилетнего Иосифа, который мечтает о новом велосипеде.

«Амир, 14 лет, Калининградская область, поселок Рощино. Мечтает о мастер-классе с призерами России по самбо и дзюдо. Я думаю, что мы организуем Амиру встречу не только с призерами и чемпионами России, а с чемпионами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы», — отметил Ротенберг.

Еще одно пожелание принадлежит восьмилетней Анастасии, которая давно хотела посетить цирк в Санкт-Петербурге. «Это тоже такая очень хорошая мечта, мы ее исполним, потому что Ленинградский цирк был всегда такой, одним из лучших в Советском Союзе еще в свое время, потому что я сам в Санкт-Петербурге всегда ходил в Ленинградский цирк», — подчеркнул вице-президент Федерации дзюдо.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что президент России Владимир Путин также присоединился к акции «Елка желаний» и выбрал три детские мечты для исполнения. Проект традиционно привлекает внимание общественных деятелей и представителей власти.

Благотворительная инициатива проводится в России уже в восьмой раз и ежегодно приурочена к новогодним праздникам. Организаторы подчеркивают, что главная цель акции — подарить детям ощущение сказки и исполнить их искренние пожелания.

