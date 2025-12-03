В декабре в Подмосковье можно собирать грибы для новогоднего стола

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сезон в регионе продлился из-за аномально теплой для зимы погоды, сообщил эксперт.

Декабрь в этом году стал настоящим грибным сезоном в Подмосковье. Об этом рассказал aif.ru ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.

Причиной необычного явления стали аномально высокие для зимы температуры.

По словам эксперта, в лесах до сих пор можно найти поздние виды.

«При желании в Подмосковье и в декабре в этом году можно собирать грибы. На даче в Домодедово на прошлой неделе я нашел фиолетовую рядовку, хотя для них уже прохладно и они, скорее всего, уже отходят. А вешенка, фармулина или зимний опенок отлично растут при слабой плюсовой температуре, такая погода для них идеальна», — объяснил Тихомиров.

Он отметил, что у зимней «тихой охоты» есть свои преимущества.

Во-первых, зимние грибы, такие как вешенки и фармулина (зимний опенок), не поражаются грибным комаром, которого в это время года просто нет.

Во-вторых, в декабре отсутствуют ядовитые грибы, что делает сбор более безопасным.

Перспективы у грибников оптимистичные.

«Если такая погода сохранится, то и на новогоднем столе могут (быть. — Прим. ред) свежесобранные грибы», — добавил эксперт.

Тихомиров отметил, что если на Москву и область не обрушатся снегопады и низкие температуры, то грибной сезон может продлиться и до Нового года. Так что у жителей Подмосковья есть шанс порадовать себя и гостей лесным деликатесом прямо в праздники.

