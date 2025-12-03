Фильм «Красный шелк» покажут в Японии в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее картина вызвала яркую реакцию зрителей в Китае.

Ведущий японский телеканал WOWOW купил права на показ российско-китайского фильма «Красный шелк». Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба кинокомпании Art Pictures Distribution.

В компании уточнили, что премьерный показ на японском телевидении состоится в январе 2026 года.

«Сделка с WOWOW — важный шаг на пути к освоению японского рынка. Art Pictures Distribution планирует расширять свое присутствие на этой территории и обсуждает с коллегами проекты из каталога, которые имеют высокий потенциал и могут стать интересными для японской аудитории», — подчеркнула пресс-служба.

WOWOW является первым коммерческим спутниковым каналом Японии и вещает с 1991 года. Аудитория сети — обеспеченные горожане, ориентированные на качественный контент. Параллельно с телевизионным релизом «Красный шелк» появится на ведущих VOD-платформах страны, что обеспечит проекту охват среди классических телезрителей и молодого поколения.

Издание Global Times 5 сентября отмечало, что премьера картины в Китае 4 сентября вызвала яркую реакцию зрителей. Фильм вошел в десятку самых кассовых в российском прокате, а в КНР к 9 октября собрал почти 2 млн долларов.

На уровне госструктур проект также получил внимание: президент России Владимир Путин в ответе «Известиям» 3 сентября сказал, что идея совместного производства принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину. Лента была создана при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в холдинг «Национальная Медиа Группа», а ее прокатом в Китае занимается крупнейшая корпорация China Film Group.

