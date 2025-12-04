Противостояние роботам: какие профессии наиболее востребованы на рынке труда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уникальные навыки и мастерство незаменимы в условиях автоматизации.

Профессии, требующие ручного труда, обретают востребованность на рынке вакансий. Об этом написало издание Life.ru со слов HR-специалиста Зилины Султановой.

Эксперт отметила, что уникальные навыки, мастерство и точность незаменимы в условиях современной автоматизации. Султанова заявила, что спрос на сварщиков, токарей, фрезеровщиков, электротехников, монтажников, наладчиков оборудования, требующих профессиональной точности и ручного труда, возрастает в условиях развития новых технологий.

Помимо этого, эксперт добавила, что интерес возвращается и к ремесленным профессиям, в числе которых швеи, портные, обувщики, реставраторы, ювелиры, мастера по дереву и мебели. Современные потребители ценят уникальные изделия ручной работы, экологичный подход и индивидуальность продукта.

Султанова также выделила ряд специальностей, которые долгое время считались устаревшими, но становятся актуальными: специалисты по деревообработке, мастера по изготовлению музыкальных инструментов, эксперты по ремонту антикварных часов, художники по ковке металла, кузнецы, мастера по керамике и работе со стеклом, специалисты по ручной кровельной обработке и кожаным изделиям.

«Все, что невозможно автоматизировать, штамповать или заменить машиной, остается в цене. Мастера с уникальными навыками и высоким качеством работы будут востребованы еще долгое время», — заключила Султанова.

