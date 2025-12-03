Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Roblox

Фото: www.globallookpress.com/Jaque Silva

Игровая платформа перестала загружаться утром 3 декабря, а авторизация для многих оказалась недоступна.

Пользователи из России 3 декабря начали массово сообщать о проблемах с доступом к платформе Roblox. Сервис с самого утра не открывается и не загружается.

Многие отмечают, что не могут войти в свои аккаунты: игры не запускаются или завершаются ошибками подключения. Официальных комментариев от Roblox Corporation на момент написания не поступало.

Ранее, 29 ноября, Роскомнадзор сообщил, что с 2019 года неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Ведомство указало, что действовало на основании решений уполномоченных органов и в соответствии со статьями 15.1 и 15.3 закона 149-ФЗ.

