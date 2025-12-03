Лебедь остановил поезд в Японии, более тысячи пассажиров пострадали

Фото: www.globallookpress.com/ Peter Gercke

Экстренное торможение высокоскоростного состава спровоцировало цепочку задержек и нарушило планы сотен людей.

Высокоскоростной поезд «Синкансэн» в Японии был вынужден резко затормозить из-за лебедя, вышедшего на железнодорожные пути. Как пишет Spiegel со ссылкой на оператора линии, машинист заметил птицу в префектуре Мияги и успел остановить состав, избежав наезда.

Сам лебедь не пострадал, но инцидент стал причиной серьезных сбоев: задержались еще три скоростных поезда. По данным СМИ, около 1300 пассажиров столкнулись с неудобствами из-за вынужденной остановки и последующих задержек.

«Синкансэны» славятся безупречной пунктуальностью и безопасностью. Они развивают скорость до 330 км/ч, поэтому любые препятствия на пути, особенно связанные с животными, рассматриваются как крайне опасные.

