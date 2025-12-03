Бабушка-зомби «воскресла» спустя шесть дней после смерти и напугала соседей

Умершая женщина вернулась к жизни спустя шесть дней и напугала соседей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители дома были в шоке, обнаружив гроб пустым.

В китайской провинции Гуанси произошел необычный случай: 95-летняя Ли Сюфэн, которую родные и соседи считали умершей, неожиданно вернулась к жизни спустя шесть дней после предполагаемой смерти. Об этом пишет Mirror.

Пожилую женщину без сознания обнаружил сосед Чэнь Цинван. Он не смог ее разбудить и решил, что она скончалась. Согласно местной традиции, тело Ли Сюфэн поместили в гроб дома, чтобы близкие могли проститься.

Спустя несколько дней соседи обнаружили, что гроб пуст. Это вызвало панику — местные жители решили, что произошло что-то сверхъестественное. Однако вскоре Ли Сюфэн нашли на кухне: она стояла и спокойно готовила себе еду.

Женщина позже объяснила, что очнулась от сильного голода и самостоятельно открыла крышку гроба. Врачи диагностировали у нее редчайшее состояние — мнимую смерть, при которой дыхание становится почти незаметным и человек может выглядеть умершим.

Однако после «воскрешения» Ли Сюфэн столкнулась с другой проблемой: по местному обычаю, все вещи умершего должны быть сожжены. Поэтому бабушка, вернувшаяся к жизни, осталась без имущества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.