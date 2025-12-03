В Новосибирске ударивший пенсионерку курьер лишился работы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Компания разорвала с ним контракт и передала материалы инцидента в МВД.

Курьера, который ударил пенсионерку ногой в лицо в Новосибирске, уволили из службы доставки. Об этом 3 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

«Компания решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные незамедлительно переданы в МВД», — отмечается в заявлении компании.

В компании подтвердили, что в момент инцидента мужчина не осуществлял доставку и не предоставлял услуги. Пострадавшей женщине-пенсионерке пообещали оказать всю необходимую поддержку, а также провести дополнительный анализ внутренних процедур, связанных с деятельностью курьеров.

В среду прокуратура Новосибирской области заявила, что в одном из подземных переходов города произошла атака на пожилую женщину. На видеозаписях видно, как женщина смотрит в свой мобильный телефон, когда к ней сзади подходит курьер с сумкой. Внезапно курьер наносит удар ногой в лицо женщины, от которого она падает на пол.

