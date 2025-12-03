Енот пробрался в винный магазин, устроил погром и пьяный заснул в туалете

В США енот устроил погром в винном магазине и уснул в туалете

После его выходки потолок здания обрушился.

В американском штате Вирджиния енот проник в закрытый винный магазин и устроил настоящий погром. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в Ашленде. Как рассказала офицер местной службы контроля за животными Саманта Мартин, енот пробрался внутрь через потолочную плитку и устроил «полномасштабный разгром», разбив бутылки с виски и скотчем. Часть потолка при этом обрушилась.

По данным издания, животное выпило разлившийся по полу алкоголь, а затем, оказавшись в ловушке внутри магазина, забралось в служебный туалет и уснуло.

«После нескольких часов сна и отсутствия признаков травм — кроме, возможно, похмелья и не самых удачных жизненных решений — он был благополучно выпущен обратно в дикую природу, надеемся, усвоив урок, что взлом и проникновение — не выход», — заявила служба защиты животных округа Хановер. Власти штата пока не сообщили, какой ущерб нанес инцидент магазину.

Ранее портал Paddle Your Own Kanoo писал, что в Канаде на сборочную линию самолета Airbus A220 пробралось семейство из шести енотов. Животные перегрызли провода лайнера, прежде чем рабочие фабрики их обнаружили и поймали.

