Пегова встретилась с 90-летней Фрейндлих в Санкт-Петербурге

Актриса назвала встречу с легендой кино «счастьем» и поделилась снимком в социальных сетях.

Народная актриса России Ирина Пегова встретилась с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих во время поездки в Санкт-Петербург. О неожиданной встрече рассказало издание 7Дней.ru со ссылкой на страницу Пеговой в социальных сетях, куда она выложила фото с советской актрисой.

На снимке Фрейндлих, отметившая в этом году девяностолетний юбилей, запечатлена без грима и в очках.

«Какое счастье! Прикоснуться к великой наикрасивейшей женщине нашей великой страны», — поделилась Пегова впечатлениями.

Осенью сообщалось, что Фрейндлих начала отказываться от участия в спектаклях по состоянию здоровья. В 2021 году актриса перенесла коронавирус в тяжелой форме, и болезнь серьезно сказалась на ее самочувствии.

В сентябре БДТ объявил о снятии спектакля «Лето одного года» с ее участием из репертуара. Народный артист СССР Олег Басилашвили тогда отмечал, что артистка «уже не может работать в прежнем режиме по медицинским причинам».

Летом этого года Фрейндлих удостоили почетной государственной награды — она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

