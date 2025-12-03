Politico: Еврокомиссия анонсировала план передачи Киеву €165 млрд из активов РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Большая доля данных денег находится в банке Euroclear.

Еврокомиссия (ЕК) официально анонсировала проект передачи киевскому режиму 165 миллиардов евро из замороженных активов России. Об этом написало издание Politico.

«Кредит в размере 165 миллиардов евро включает 25 миллиардов евро российских государственных активов, хранящихся на частных банковских счетах по всему блоку, а также 140 миллиардов евро, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии», — отметили в сообщении.

По предварительным данным, деньги поступят в распоряжение киевского режима, как долгосрочный займ. По словам членов Еврокомиссии, Украина вернет эти деньги в будущем за счет российских репараций.

До этого, 2 декабря, Politico публиковала информацию о разработке Еврокомиссией плана по передаче Украине российских средств. По идеи ЕК, Брюссель применит статью 122 Договора о Евросоюзе, чтобы включить в работу специальные меры в случае кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что США планируют вернуть России замороженные активы после заключения мира.

