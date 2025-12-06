Три ошибки: почему стремящиеся угодить всем люди в первую очередь вредят себе

Психолог Смит: стремящиеся угодить всем люди в первую очередь вредят себе

Важно научиться отказывать.

Клинический психолог доктор Джули Смит назвала три основные ошибки, которые совершают те, кто постоянно стремится угодить окружающим. По ее словам, такие привычки, как частое извинение, принятие чужой вины или игнорирование собственных потребностей, серьезно сказываются на психическом здоровье. Об этом сообщает Mirror.

Перестаньте со всеми соглашаться

Стремление соглашаться со всеми в надежде понравиться на самом деле скрывает от людей вашу истинную сущность. Утаивание чувств приводит к внутреннему разладу и делает общение неискренним.

«Стремление угодить всем — это не доброта, а страх. Страх конфликта, отвержения или того, что тебя сочтут сложным человеком. Настоящая доброта заключается в том, чтобы быть честным, даже когда это неприятно другим людям», — объясняет Джули.

Перестаньте постоянно говорить «да»

Важно научиться отказывать. Соглашаясь на дополнительную работу или посещать мероприятия, которые неинтересны, человек рискует испытать разочарование и гнев.

«Согласие не укрепляет связь, а вызывает негодование. Здоровые отношения подразумевают наличие границ», — утверждает эксперт.

Ставьте себя на первое место

Постоянно приуменьшая значимость собственных чувств и потребностей, человек невольно говорит себе и другим, что он не важен.

«Чем больше вы отказываетесь от своих потребностей, чтобы сделать других счастливыми, тем более незаметным вы становитесь — даже для самих себя. Помните, что быть хорошим человеком и уметь постоять за себя — не взаимоисключающие понятия», — уточняет эксперт.

Доктор Смит советует говорить «нет», устанавливать границы и не бояться высказывать свое мнение, поскольку в конечном итоге это ваша жизнь.

