«Помощь ближнему у нас в крови»: Путин наградил лучших волонтеров России

Президент отметил, что многие добровольцы отдали свои жизни за спасение других.

Помощь ближнему и поддержка нуждающихся у народа России в крови. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения волонтеров. Глава государства напомнил, что добровольческое движение «Мы вместе» было основано в разгар пандемии COVID-19, и тогда многие волонтеры отдали жизни ради спасения заболевших.

Также президент наградил победителя в номинации «Волонтер года» — Анну Плужникову. Эта отважная девушка помогала ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что что количество волонтеров после начала специальной военной операции выросло более чем в три раза. Для всей России бойцы СВО стали примером настоящих, несказочных героев. Эти люди на собственном опыте знают, что такое защита Родины.

