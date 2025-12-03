«Ярко выраженный вкус»: польза и вред соевого соуса для здоровья человека

Фото: 5-tv.ru

При выборе этого продукта нужно обращать внимание на состав.

Натуральный соевый соус благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

«Так как соевый соус — это продукт ферментации соевых бобов, то хотя бы частично их полезные свойства в этом соусе остаются. В частности, в соусе присутствует некоторое количество биологически активных веществ — изофлавоны сои, которые помогают в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поддержании женского здоровья», — отметила медик.

Кроме того, в этом продукте есть витамины группы В и минеральные вещества: железо, магний, цинк и калий, добавила она.

Однако если злоупотреблять этим соусом, то можно спровоцировать у себя зависимость. Все из-за глутамата натрия — естественного усилителя вкуса. А с большим количеством соевого соуса в рационе человек рискует превысить рекомендуемую врачами норму потребления соли в сутки. Это значение равно пяти граммам для здорового человека и трем граммам для гипертоников. В одной столовой ложке соевого соуса уже содержится около одного грамма, отметила диетолог.

Соль — это критически значимый нутриент. В большом количестве это вещество увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в особенности гипертонии, предупредила Денисова.

Кроме того, нужно смотреть на состав. В натуральном продукте должны быть только соевые бобы, пшеничные зерна, соль и вода. Допускается еще соевая мука и дрожжевой экстракт.

Соевый соус готовится долго, и если в составе есть что-то, кроме вышеперечисленного, то значит, технология его приготовления ускорена. А такой продукт уже менее полезен. А также не стоит употреблять соевый соус, в который добавили сахар и консерванты.

