«Люди мыслят по-другому»: Татьяна Голикова раскрыла суть волонтерского движения

Санкции не становятся преградой для сострадательных граждан.

Основной смысл наличия волонтерского движения заключается в людях, мыслящих категориями милосердия и взаимопомощи, несмотря на ограничительные меры, которые иногда встают на их пути. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

По ее словам, даже санкции не становятся преградой для по-настоящему сострадательных граждан.

«Невзирая ни на что — ни на какие санкции, ни на какое недружественное отношение — люди мыслят по-другому. Люди мыслят категориями милосердия, взаимопомощи, спасения. И это, наверное, самое главное, ради чего существует наше добровольчество», — отметила Голикова.

При этом она подчеркнула, что благодаря международной премии «Мы вместе» неравнодушные люди смогли объединиться по всему миру. Проект дал возможность волонтерам делиться инициативами, брать пример с российских коллег, а в ответ привозить примеры своих лучших практик.

«Это абсолютно знаковая история нашей страны», — подытожила зампред правительства.

