Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже Великобритания дистанцируется от главы киевского режима после коррупционного скандала.

Приглашение в Ирландию вместо Великобритании — очень плохой знак для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил EADaily политолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что Зеленскому, который ищет поддержки Лондона, предложили приехать в Дублин, находящийся в часе полета от британской столицы. Это говорит о том, что даже Великобритания стала дистанцироваться от главы Незалежной из-за коррупционных скандалов в его окружении.

Кроме того, в Киеве вызывает недоумение, что переговоры с американцами почему-то ведет секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. По мнению Башарова, президент США Дональд Трамп мог попросту отказаться от встречи с Зеленским, а условия были переданы через руководителя СНБО.

Также остается открытым вопрос о том, кто в итоге подпишет капитуляцию киевского режима. Если это сделает лично Зеленский, такой шаг обернется для него завершением карьеры и судом. В свою очередь, все гарантии личной безопасности утратят силу на фоне обвинений в коррупции.

Ранее 5-tv.ru писал об отмене встречи Зеленского со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.