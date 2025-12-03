Приглашение в Дублин вместо Лондона — плохой знак для Зеленского
Политолог Баширов: Великобритания стала дистанцироваться от
Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Даже Великобритания дистанцируется от главы киевского режима после коррупционного скандала.
Приглашение в Ирландию вместо Великобритании — очень плохой знак для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил EADaily политолог Марат Баширов.
Эксперт отметил, что Зеленскому, который ищет поддержки Лондона, предложили приехать в Дублин, находящийся в часе полета от британской столицы. Это говорит о том, что даже Великобритания стала дистанцироваться от главы Незалежной из-за коррупционных скандалов в его окружении.
Кроме того, в Киеве вызывает недоумение, что переговоры с американцами почему-то ведет секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. По мнению Башарова, президент США Дональд Трамп мог попросту отказаться от встречи с Зеленским, а условия были переданы через руководителя СНБО.
Также остается открытым вопрос о том, кто в итоге подпишет капитуляцию киевского режима. Если это сделает лично Зеленский, такой шаг обернется для него завершением карьеры и судом. В свою очередь, все гарантии личной безопасности утратят силу на фоне обвинений в коррупции.
Ранее 5-tv.ru писал об отмене встречи Зеленского со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.