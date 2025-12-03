Круг «подозреваемых»: как определить, на что у человека аллергия

Фото: 5-tv.ru

Врач отметила, что реакция организма на раздражитель может появиться даже спустя сутки.

Прежде чем брать анализы на выявление продукта, вызывающего аллергическую реакцию, необходимо сузить круг потенциальных триггеров. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог Людмила Маховая.

«Сложность в том, что реакция может развиться спустя часы или даже сутки после контакта с аллергеном, поэтому связать, например, насморк с прогулкой в парке накануне бывает очень трудно. После сбора подробного анамнеза врач определяет круг „подозреваемых“ и назначает аллергологическое обследование», — объяснила эксперт.

Она добавила, что после этого берутся кожные пробы и проводится анализ крови. Они помогают определить наличие специфических антител класса IgE. Если они выявляются, значит, аллергия подтверждается, если нет, приходится искать другой источник такой агрессивной реакции иммунной системы.

Кроме того, бывает такое, что организм реагирует на два, казалось, совершенно непохожих раздражителя. Например, березовая пыльца и яблоки или одинаковый отклик тело дает на кошек и свинину. Тут дело в схожести строения белков у этих вещей, не имеющих на первый взгляд ничего общего. Такую аллергию называют перекрестной, отметила Маховая. При выявлении раздражителя врач старается предсказать и такие перекрестные реакции.

При появлении симптомов аллергии не стоит заниматься самолечением, а обращаться к терапевту или педиатру. Эти специалисты при необходимости выпишут направление к аллергологу. А он уже проведет необходимое исследование и назначит эффективную терапию, заверила медик.

