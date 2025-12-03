«Это все миф»: актриса Нино Нинидзе про отношение брутальных мужчин к женщинам

Нино Нинидзе высказалась о намерениям суровых мужчин в паре и в семье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Некоторые представители сильного пола могут быть грозными лишь внешне.

Суровость многих мужчин на самом деле — распространенный в обществе миф. Об этом актриса Нино Нинидзе рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

По словам артистки, в действительности представители сильного пола отличаются романтичностью по натуре. Они, как и женщины, но в своей манере могут проявлять знаки внимания любимым и знакомым, заботиться о них, радовать. Однако не всегда мужчины это делают.

«Вообще хочу сказать, что все мальчики романтичные, какими бы брутальными они не были. Это все миф, что мальчики суровые и они не очень любят вот эти все женские штучки», — отметила звезда.

При этом знаменитость добавила, что при определенных условиях, и если хотят, то мужчины пойдут на все ради избранниц и родных женщин.

«Все могут, все умеют», — заключила артистка.

