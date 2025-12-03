«Это и есть моя Родина»: Анита Цой рассказала, почему живет в России

Анита Цой: я не уехала из России, потому что здесь моя Родина

Артистка много лет отдавал стране свою энергию и творчество.

Народная артистка РФ Анита Цой призналась, что в отличие от многих коллег, решивших уехать после начала специальной военной операции в 2022 году, она даже не рассматривала такой шаг. Об этом певица заявила в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

Причина проста — семья, дом и любовь к собственному пространству, которое она называет настоящей Родиной.

«У меня здесь родители. У меня здесь муж. У меня здесь семья. Дом любимый, который я сама обустраивала. Фермочка моя, которую я каждый год обхаживаю. Это и есть моя Родина», — объяснила певица.

Далее артистка отметила, что считает себя человеком, который много лет отдавал стране свою энергию и творчество и продолжает это делать сейчас. По ее словам, от добра не уходят, тем более когда страна отвечает взаимностью: дом стоит, хозяйство приносит урожай, семья благополучно живет и растет.

Цой подчеркнула, что для нее невозможно представить, как можно все бросить и уехать за границу.

