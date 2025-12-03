В НИУ ВШЭ оценили возможный запрет скидок на маркетплейсах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Требования банков к торговым площадкам вредят интересам потребителя.

Банковские требования к маркетплейсам о запрете скидок нарушают свободную конкуренцию. Об этом «Известиям» заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ученый отметил, что покупатели могут стать главными пострадавшими в конфликте финансового и торгового секторов. Эксперт отметил, что банки оказались неспособны войти в растущий рынок интернет-торговли. Только за девять месяцев 2025 года оборот онлайн-платформ прибавил 32% и достиг 8,2 триллиона рублей.

При этом у самих банков есть программы лояльности, за счет которых они продвигают свой продукт. По мнению Остапковича, ЦБ и Минэкономразвития следует собрать мнения всех сторон, чтобы в итоге защитить интересы потребителя.

Руководители российских банков 20 ноября предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы. Ранее 5-tv.ru писал, что после публикации этой инициативы Московское общество защиты потребителей направило премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение, назвав проект несостоятельным.

